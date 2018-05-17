Из бесхозной трубы в Ангару попала нефть. Спасатели заверяют, что масляное пятно локализовано

Усольский район, 18.05.18 (ИА "Телеинформ"), - В Усольском районе продолжается ликвидация последствий разлива нефтесодержащей жидкости, часть которой попала в акваторию Ангары. Пятно полностью огорожено, для его сбора используются сорбенты.

- На земле под трубой выкопан котлован для сбора жидкости, его последующего вывоза и утилизации, которой займется предприятие Росрезерва в Усолье-Сибирском, - сообщил журналистам 18 мая на брифинге начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора Евгений Шевцов.

Напомним, утечка нефтесодержащей жидкости произошла из трубы ливневой канализации, которая нигде не зарегистрирована. Она расположена в земле в 30 м от берега. Площадь масляного пятна по акватории реки достигла около 300 кв. м, возле трубы - порядка 20-25 куб. м.

- Кому принадлежит труба - неизвестно. Ранее там работало предприятие «Руссоль». Сейчас оно не функционирует. Пока другого собственника мы не нашли. Саму трубу закрыли, но у нее есть дренажные отверстия, истечение идет вдоль трубы, - говорит Евгений Шевцов.

На месте работает природоохранная прокуратура, спасатели, представители ГУ МЧС России по Иркутской области. В ликвидации принимают участие 36 человек и 14 единиц техники. Последствия будут полностью устранены только после того, как трубу раскопают и найдут место утечки.

- Сколько протяженность этой трубы и откуда она идет - непонятно. Прогноз давать сложно. Это может быть даже подземная линза, которая содержит нефть. Ущерб еще предстоит оценить, - добавил начальник управления.

Роспотребнадзор совместно с ГИМС МЧС России по Иркутской области проводит постоянные заборы проб воды. Угрозы населению Усолья-Сибирского, Свирска и Черемхово нет, заверяют в МЧС. Сейчас в районе разлива жидкости предельная концентрация вредных веществ превышена в несколько раз, но уже в 300-600 м превышение незначительное.

В Свирске в районе водозабора вода соответствует требованиям по качеству. В Черемхово по распоряжению мэра ночью - до получения результатов анализов - водозабор отключали, но он заработал сразу же, как только была получена информация о безопасности воды. Ситуация, утверждает Евгений Шевцов, находится под контролем.