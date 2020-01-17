Из Бурятии в Иркутск пытались провезти почти килограмм растительных наркотиков

Иркутская область, Бурятия, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе инспекторы ГИБДД на посту «Рубеж» остановили для проверки иномарку, заподозрив у водителя и двух пассажиров наркотическое опьянение. В салоне автомобиля обнаружились 300 граммов гашиш и почти пол-литра гашишного масла.

Установлено, что Тойота Королла Филдер направлялась со стороны Улан-Удэ в Иркутск. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отношении водителя иномарки составлен административный протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Пассажиры направлены на освидетельствование в медицинское учреждение. Один из них признался, что изготовил изъятые наркотики ранее для собственного потребления.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам незаконного хранения наркотиков в крупном размере. За совершение этого преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы.