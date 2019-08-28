Из храма в Листвянке прихожанин украл пожертвования

Иркутский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Листвянка Иркутского района украл пожертвования из Свято-Никольского храма. Мужчина оказался прихожанином церкви, сообщает пресс-служба полиции.

О краже в полицию сообщил работник церкви. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснили оперативники, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием людей, проник в храм, похитил стеклянный ящик с деньгами и скрылся. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде здания.

По видеозаписи священнослужители узнали в подозреваемом одного из прихожан. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы по ориентировке задержали предполагаемого злоумышленника на улице поселка возле его дома. В отделе полиции ранее судимый 55-летний местный житель сознался в содеянном, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи.