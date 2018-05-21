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22.05.2018

Из Иркутского водохранилища извлеки незаконные сети

Иркутский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе заливов  Курминский, Картакой, Мельничный и Угольный Иркутского водохранилища за один день полицейские изъяли свыше двух километров сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Из запрещенных средств ловли оперативники выпустили около 200 килограммов нерестовой и сорной рыбы, такой как щука, лещ, окунь и сорога. Кроме того, участники рейда изъяли сети и другие орудия лова у троих предполагаемых браконьеров и провели разъяснительные беседы с работниками лодочных станций и гражданами, находившихся в районах заливов.

Полиция Иркутской области напоминает, что в Приангарье с 28 апреля по 30 июня действует запрет на ловлю весенне-нерестующих видов рыб. В этот период сотрудники полиции ежедневно патрулируют водоохранную зону в целях пресечения незаконной добычи биоресурсов.

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