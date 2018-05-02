|Происшествия
|03.05.2018
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Из Китая в Иркутск пытались незаконно провезти больше 6 килограммов «ювелирки» и бижутерии
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Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня передала в Гохран России партию ювелирных украшений из серебра и жемчуга. Всего в ведомство отправили 108 пар сережёк, 21 кольцо и семь комплектов кулонов и цепочек. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Кроме того, таможенники передали в межтерриториальное управление Росимущества партию бижутерии с жемчугом – 12 брошей, 43 нитей бус и 46 браслетов, а также ленту из бисера с кулоном. Все они в 2018 году по решению Октябрьского районного суда Иркутска были конфискованы и обращены в собственность государства.
Товар ранее таможенники изъяли у пассажира из Китая, прибывшего в Иркутск из Пекина. Украшения мужчина перевозил в своём багаже. Они были упакованы в семь картонных коробок и тканевый свёрток. Обнаружили ценности и бижутерию с помощью досмотрово-рентгеновской техники.
Гражданин КНР объяснил таможенникам, что украшения являются демонстрационными образцами. Их общий вес превысил 6,1 кг.
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