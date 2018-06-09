Из ТРЦ "СильверМолл" в Иркутске эвакуировали более тысячи человек: пожарная тревога оказалась ложной

Иркутск, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередное ЧП в торгово-развлекательном центре «СильверМолл» в Иркутске случилось 10 июня. Как сообщили иркутские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области, в связи с тем, что сработала пожарная сигнализация, из здания было эвакуировано более тысячи человек – персонал и посетители, в том числе и из кинозалов.

Как выяснилось, тревога была ложной. По какой причины сработала пожарная сигнализация в супермаркете «Лента», неизвестно – к счастью, возгорания или задымления не было выявлено. Всего на вызов прибыли 46 сотрудников МЧС на 9 машинах.

Напомним, 29 мая из-за замыкания электропроводки на крыше из ТРЦ «СильверМолл» также были эвакуированы посетители – более 600 человек. Тогда служба охраны торгово-развлекательного центра, сообщив в пожарную охрану города о задымлении, самостоятельно провела эвакуацию. Никто из людей не пострадал.

Напомним также, «СильверМолла» из-за выявленных нарушений в обеспечении пожарной безопасности был закрыт 23 апреля и открыт через несколько дней по решению суда. Массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.

В Иркутской области, кроме «СильверМолла», закрывали ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Юбилейный», «Университетский» в Иркутске, ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и «Пятачок» в Усолье-Сибирском.