Из-за пьяного ангарчанина загорелись три машины

Ангарск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из-за пьяного водителя «Лексуса» загорелись три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть полиции 8 сентября около 18 часов 30 минут. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель автомобиля «Лексус-RX330» врезался в стоящие у обочины автомобили «Хонда Цивик» и «Газель». В результате столкновения машины загорелись, среди участников дорожного движения никто не пострадал.

После инцидента водитель «Лексуса» скрылся, оставив место аварии. В течение часа сотрудники ДПС его нашли и задержали, это оказался 34-летний местный житель. В момент задержания ангарчанин находился в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Известно, что мужчина не отличается законопослушным поведением на дороге, дважды сотрудники Госавтоинспекции его привлекали к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.