Из-за ухудшения лесопожарной обстановки в Качугском районе введен режим ЧС

Качугский район, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Качугском районе из-за ухудшения лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. Данный режим в муниципальном образовании начал действовать с 21:00 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора.

В постановлении мэра района определены меры по стабилизации обстановки. Введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Запрещено пребывание граждан в лесах муниципального характера и въезд в них транспортных средств, кроме лесопожарной техники. На лесных дорогах работают контрольно-пропускные пункты. Для тушения пожаров привлекаются дополнительные силы и средства арендаторов лесных участков.

Главам поселений поручено провести комплекс мер по защите населенных пунктов от природных пожаров, активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп.

По состоянию на 14:00 25 апреля в Качугском районе зафиксировано шесть лесных пожаров, три из них локализованы. Общая площадь всех очагов – 2580 га, из них 2075 га, покрытых лесом. На тушении природных пожаров в этом муниципальном образовании задействовано 84 сотрудника лесной охраны, 36 мобилизованных граждан, 25 единиц наземной техники.

Режим ЧС в Качугском районе продлится до особого распоряжения.