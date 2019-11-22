Избил, ранил и оставил умирать в лесу: житель Железногорска-Илимского подозревается в покушении на убийство женщины

Железногорск-Илимский, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение в покушении на убийство 31-летнему жителю Железногорска-Илимского. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено в лесополосе в районе 16 км автодороги сообщением «Железногорск-Илимский – Шестаково» в ноябре 2019 года. По версии следствия, во время ссоры с женщиной мужчина нанёс ей множественные удары деревянным предметом по голове, а затем несколько ударов ножом по телу. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив потерпевшую в лесу.

– Умысел мужчины не был доведён до конца по независящим от него обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь, – сообщили в СКР.

Отметим, по данным некоторых СМИ, женщина была бывшей супругой мужчины .