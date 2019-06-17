|Происшествия
|18.06.2019
|
|
К 20 часам обязательных работ приговорили иркутянку, не уплатившую штраф ГИБДД за пьяное вождение
|
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Менеджера одного из крупных ТЦ Иркутска, лишенную водительских прав за пьяную езду, приговорили к 20 часам обязательных работ.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, такое наказание было назначено, так как автоледи не уплатила штраф, полагающийся за нетрезвое вождение, в установленный законом срок. К слову, это не освобождает нарушительницу от необходимости погасить 30-тысячную задолженность.