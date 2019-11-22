К делу о ДТП с участием мэра Тулуна подключился СКР

Черемховский район, Тулун, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе Юрий Карих двигался на своём легковом авто в сторону Тулуна. В Черемховском районе он въехал в стоявший на обочине «Камаз». В результате аварии погибла супруга градоначальника. Сам Юрий Карих, как стало известно Телеинформу, получил небольшие ушибы и царапины.

Следователи СК находятся на месте аварии, проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, об автоаварии стало известно из соцсетей.

В сентябре этого года Юрий Карих повторно переизбрался на пост главы Тулуна. До этого он выиграл досрочные выборы мэра Тулуна в 2014 году, после того как его полномочия на предыдущем сроке были прекращены из-за вступления в силу приговора за мошенничество. Тогда на выборы он пошёл от партии «Единая Россия».

В этом году Тулун сильно пострадал из-за наводнения, мэру города из-за несвоевременного оповещения населения о ЧС прокуратура Иркутской области внесла представление. Юрия Кариха жестко критиковали как региональные, так и федеральные представители власти, однако, это не помешало ему переизбраться на новый срок.