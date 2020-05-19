К ответственности привлекли 20-летнего ангарчанина, который на машине разъезжал по городскому парку

Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности нарушителя, который катался на автомобиле по пешеходной зоне парка имени 10-летия Ангарска. Злоумышленника удалось разыскать благодаря ролику в соцсетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В ходе проведения первичных мероприятий, дорожными полицейскими было установлено, что правонарушение совершил 20-летний местный житель, находящийся за рулем «Ниссан Блюберд». Выяснилось, что у ангарчанина отсутствует страховой полис ОСАГО, – пояснили в ведомстве.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по статье 12.15 КоАП – нарушения правил расположения транспортного средства и статьи 12.37 КоАП РФ – несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

За езду по пешеходной дорожке либо тротуару предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере две тысячи рублей.