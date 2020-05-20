К утру 21 мая в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 21 мая зарегистрировано два лесных пожара. Один из них действующий, он был обнаружен в Тайшетском районе 18 мая. Площадь возгорания – 70 га, его тушение затрудняют сложный ландшафт и удаленность от дорог. Второй очаг локализован на 0,2 га в Усть-Кутском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за предыдущие сутки было потушено четыре лесных пожара. Два из них – вновь обнаруженные: по одному – в Усольском и Зиминском районах. Также потушены ранее зарегистрированные пожары в Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 38 га, из которых 24 га, покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, возгорание в Усть-Кутском районе произошло на арендованном лесном участке, остальные пожары зарегистрированы на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в трех случаях. Причиной двух природных пожаров стали грозы. Возгорание в Зиминском районе случилось на линейном объекте.