Катание на карте стоило иркутянке печенки и желчного пузыря

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Владельцы картинга заплатили 300 тысяч рублей пострадавшей иркутянке и 150 тысяч рублей штрафа – суду.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, в апреле 2017 года женщина приобрела сертификат в картинг-клуб «Highway». Через неделю она туда приехала и перед заездом подписала документы, в которых разъяснялось, что картинг является травмоопасным видом спорта, получила комбинезон и шлем. Сотрудник картинг-клуба показал, как управлять техникой. Ремни безопасности в картах отсутствовали.

В процессе заезда иркутянка врезалась в отбойник и ударилась о руль карта, почувствовав резкую боль в груди и животе. Сотрудники клуба вызвали скорую помощь. Она была доставлена в ИОКБ, где ей была проведена срочная операция по удалению желчного пузыря и ушиванию печени, поскольку результатом удара стал разрыв печени, отрыв желчного пузыря. По этому факту она обратилась в правоохранительные органы. В рамках проверки ей проведена судебно-медицинская экспертиза, которой установлено причинение тяжкого вреда здоровью. В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.

Женщина обратилась в суд с иском к владельцу картинг-клуба, поскольку помимо вреда здоровью ей причинён моральный вред, выразившийся началом депрессии, бессонницы, она испытала сильный стресс и душевное волнение, на теле остались значительные шрамы, которые изменили её внешний вид.

Ответчик требования не признал, считая, что, несмотря на травмоопасный вид спорта, на этих картах катаются даже дети возрастом 12 лет и никогда не было таких ситуаций. Его работники выполнили все необходимые действия, проинструктировав истицу, перед тем, как выпустить её на трассу. Конструкция картов не предусматривает ремни безопасности.

Однако юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Кроме того, судом в процессе рассмотрения дела было установлено, что ответчиком микроавтомобиль карт «Минихонда», который является гоночным спортивным автомобилем, фактически использовался в качестве аттракциона – развлекательной услуги, предоставляемой платно лицам, не являющимся спортсменами. Для таких целей этот миниавтомобиль не приспособлен, используя его, ответчик не обеспечил безопасность потребителя, не оборудовал машину ремнём безопасности.

С индивидуального предпринимателя в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч рублей.