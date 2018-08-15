Катер с заглохшим мотором и двумя рыбаками эвакуировали с акватории Иркутского водохранилища

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС эвакуировали с акватории Иркутского водохранилища катер с двумя рыбаками, сломанным мотором и просроченным удостоверением судоводителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, это произошло накануне, 15 августа.

– Это было обычное ежевечернее патрулирование, – рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутской группы патрульной службы Владимир Тарасов. – Мы подходили к рыбакам, которых обычно много вечером на акватории Иркутского водохранилища, проверяли документы судоводителей, напоминали о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на воде. Вчера вечером в Курминском заливе стоял катер, к которому мы и направились. В нём находились двое рыбаков. У судоводителя оказалось просроченное удостоверение. При составлении протокола об административном правонарушении мы разговорились, и рыбаки рассказали, что у них сломался мотор.

Госинспекторы на катере отбуксировали судно к стоянке в Иркутске. Путь до лодочной станции занял чуть менее часа. За это время на акватории из-за усилившегося ветра поднялась волна. Рыбалка не удалась, зато люди не пострадали.

Подобные истории, когда судно теряет управление вдали от берега – не редкость. За последний месяц известно о трёх таких происшествиях на Ангаре, Байкале, Братском водохранилище. На помощь людям также приходили спасатели и госинспекторы по маломерным судам.

– Перед выходом на рыбалку необходимо уточнять прогноз погоды. В судне, оснащенном мотором, на всякий случай должны быть вёсла. От непредвиденных ситуаций никто не застрахован, поэтому судоводителю нужно иметь при себе средство связи и знать номер телефона спасателей – 112, – уточнил госинспектор.