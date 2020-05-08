Кражу 450 железнодорожных деталей раскрыли транспортные полицейские в Иркутске

Иркутск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский задержали подозреваемого в хищении деталей железнодорожного назначения с подвижного состава.

Как установило следствие, 40-летний житель города Усолье-Сибирское за два месяца похитил 450 деталей с подвижного состава, расположенного на территории одного из железнодорожных предприятий. Похищенное злоумышленник вывозил на автомобиле.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, правоохранители установили и задержали подозреваемого, во время обыска в его гараже похищенные детали были обнаружены и изъяты. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Похитителю деталей может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.