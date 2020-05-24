Крупный пожар тушат в Свирске

Свирск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пожар на площади 1800 квадратных метров локализован 25 мая в Свирске. Тушение возгорания продолжается.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, огонь вспыхнул в третьем часу ночи. Существовала угроза распространения пожара.

На тушение были направлены силы МЧС России, областной пожарно-спасательной службы и муниципального образования. Всего привлечены 24 человека и 15 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная техника. Пострадавших нет.

Дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит выяснить причину пожара. В отношении собственника и арендатора территории по итогам проверки будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.