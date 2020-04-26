Крупный пожар устроила жительница Нижнеудинского района, сжигая мусор

Нижнеудинский район, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница поселка Вознесенский Нижнеудинского района устроила крупный пожар и лишила соседей собственности, сжигая мусор на приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент случился около полудня 23 апреля. Очевидцы позвонили в пожарную охрану и рассказали, что горят надворные постройки на улице Геологическая, огонь быстро разносится ветром и подступает к жилым домам. Прибывшим к месту пожара огнеборцам пришлось тушить два сеновала, два гаража, летние кухни и другие надворные постройки, чтобы прекратить распространение огня на плотную застройку. Пожар удалось ликвидировать к вечеру.

– Жительница поселка Вознесенский, решив убраться на своем участке, развела костер, чтобы сжечь мусор и собранную сухую траву. На замечания соседей она не отреагировала и завершила начатое. Затушив костер, оставила место горения без присмотра. О том, что искры от кострища унесло на дровяник, а огонь от дровяника мгновенно распространился на другие постройки самой хозяйки и ее соседей, узнала, когда пожар уже полыхал и соседи предпринимали попытки тушения огня в ожидании пожарных, – уточнил обстоятельства происшествия начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеудинского района майор внутренней службы Юрий Трунев.

Огнем были уничтожены два гаража и автомобиль «Москвич», два сеновала, стайки, дровяники, сарай, крыша летней кухни, повреждено производственное здание. Общая площадь пожара составила 425 квадратных метров. В настоящее время оценивается нанесенный пожаром ущерб, после этого будет решаться вопрос о возбуждении в отношении виновницы пожара уголовного дела.