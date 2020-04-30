Лесные пожары в Иркутской области горят на площади больше 2 тысяч гектаров

Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Природные пожары в Иркутской области к утру 2 мая горели на площади больше 2 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Локализовать 1 мая удалось один вновь обнаруженный природный пожар площадью 160 га, не покрытых лесом, в Черемховском районе. Также в локализованном состоянии на утро 2 мая перешел ранее зарегистрированный пожар площадью 80 га в Шелеховском районе. Действовавшим оставалось обнаруженное накануне в Качугском районе возгорание площадью 2,2 га (1,2 га лесной территории), говорят в правительстве Иркутской области.

Из вновь обнаруженных потушено пять возгораний: по одному – в Ангарске, Усть-Удинском, Черемховском, Нижнеудинском и Куйтунском районах. Также ликвидировано девять ранее зарегистрированных лесных пожаров: по одному – в Осинском, Качугском, Зиминском, Ольхонском, Катангском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 6731,5 га, из которых 3120,5 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, три пожара зарегистрировано на арендованных участках, 14 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 13 случаях в 11 районах. Одно возгорание в Ольхонском районе случилось из-за короткого замыкания на линии электропередач. Версией возникновения действующего пожара в Качугском районе рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем. Причиной двух возгораний стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 1 мая было задействовано 56 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 257 работников лесной охраны, 61 мобилизованный гражданин и 112 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два самолета Як-18 и один Ан-2. Их общий налет составил 13 часов 35 минут.