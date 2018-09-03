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03.09.2018

Лесной пожар в Прибайкальском нацпарке потушили

Иркутский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Лесной пожар, разгоревшийся в шести км от посёлка Большая Речка Иркутского района на территории Прибайкальского нацпарка, потушили 3 сентября к 12.00. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Напомним, возгорание вспыхнуло 2 сентября. Площадь его достигла 0,9 га. Его локализовали к вечеру 2 сентября.

На тушении работали восемь лесников и две единицы наземной техники.

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