Лесной пожар в Прибайкальском нацпарке потушили

Иркутский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Лесной пожар, разгоревшийся в шести км от посёлка Большая Речка Иркутского района на территории Прибайкальского нацпарка, потушили 3 сентября к 12.00. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Напомним, возгорание вспыхнуло 2 сентября. Площадь его достигла 0,9 га. Его локализовали к вечеру 2 сентября.

На тушении работали восемь лесников и две единицы наземной техники.