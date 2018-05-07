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08.05.2018

ЛиАЗ назвал предварительную причину возгорания муниципального автобуса в Иркутске

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Предварительной причиной возгорания муниципального автобуса в Иркутске, которое произошло 4 мая, специалисты называют короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителе ЛиАЗ.

На предприятии отмечают, что автобус был 2017 года выпуска, обслуживался в официальном дилерском центре «Лига Авто», проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Комиссия предприятия детально рассмотрит обстоятельства происшествия и эксплуатации автобуса, говорят в ЛиАЗе.

Напомним, автобус, выполнявший рейс по маршруту №28р, загорелся на остановке «посёлок Боково» во Втором Иркутске. Водитель и пассажиры успели покинуть салон, никто не пострадал, а транспортное средство выгорело полностью. В администрации Иркутска сообщили, что происшествие никак не отразится на жителях микрорайона и на эту линию поставят другой автобус.

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