Лишенный водительских прав иркутянин на «Ладе» устроил ночью ДТП в центре города

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 22 мая столкнулись «Лада» и «Рено». Пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Погибших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился на улице Степана Разина около 00:30. Водитель «Лады» столкнулся с впереди идущим «Рено», отчего тот врезался в столб.

За рулем отечественного седана находился 23-летний иркутянин. Прибывшие медики оказали ему и еще двум его пассажирам медицинскую помощь и отправили по домам. А прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя семь протоколов за управление машиной лицом, лишенным этого права, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление авто без ОСАГО, повреждение дорог, не пристегнутый ремень, управление авто без документов, нарушение самоизоляции.

– Поскольку молодой человек ранее был лишен водительских прав и сейчас отказался от медицинского освидетельствования, то в отношении него имеются основания возбудить уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – повторное пьяное вождение, – поясняют в полиции.