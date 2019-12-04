Лже-сотрудник ГИБДД отправится под суд в Иркутске

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лже-сотрудник ГИБДД, проворачивавший массовые аферы, в Иркутске отправится под суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннический действий, совершенных в отношении жителей Иркутской, Челябинской, Мурманской областей, республики Башкортостан и Приморского края.

Подозреваемый в десяти противоправных посягательствах задержан летом этого года в Краснодаре, взят под арест и доставлен в Иркутск для проведения следственных действий.

Как установили оперативники уголовного розыска, 30-летний фигурант, освободившись из мест лишения свободы, на протяжении нескольких месяцев звонил в службы заказов такси разных городов страны и, представляясь должностным лицом Госавтоинспекции, просил подъехать к управлению ГИБДД. Пока автомобиль следовал к клиенту, злоумышленник связывался с таксистом по телефону и, ссылаясь на занятость, просил приобрести кофе, конфеты, шоколад и другие товары, якобы предназначенные для подарка своему руководству. Будучи уверенными в добропорядочности высокопоставленного офицера, таксисты выполняли просьбы клиента, главной из которых всегда была необходимость пополнить баланс мобильного телефона в размере от 1 до 50 тысяч рублей.

Приезжая к зданию дорожной полиции водители узнавали, что такси никто не заказывал, такой сотрудник в ОВД не работает, а звонивший находится за несколько тысяч километров от этого места.

В ходе обыска у ранее неоднократно судимого за кражи и разбои краснодарца изъято несколько сотовых телефонов, банковские карты и двадцать сим-карт.

Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Кировского района города Иркутска и направлено для рассмотрения в суд. Если вина обвиняемого будет доказана в процессе судебного рассмотрения, органы правосудия могут назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме этого, подсудимому предстоит возместить ущерб, причиненный потерпевшим.