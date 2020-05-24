Лжецелительниц-гастролерок будут судить в Иркутской области

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье перед судом предстанут две жительницы Новосибирской области по обвинению в мошенничестве. Их жертвами в 2019 году стали как минимум 10 пожилых женщин в возрасте от 83 до 93 лет из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Иркутского района, лишившиеся суммарно свыше 450 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по информации следствия, одна из злоумышленниц в разных городах региона знакомилась с пожилыми женщинами и убеждала их, что имеет магические способности. «Медиум» предлагала помощь в лечении всех болезней, снятии негативных эффектов и оздоровлении организма. В этот момент к собеседницам подходила ее сообщница, которая подтверждала, что пользовалась услугами врачевательницы и исцелила так своего родственника.

Для проведения ритуала потерпевших просили принести сверток с деньгами, а во время импровизированного обряда меняли его на похожий с бумагой или «билетами банка приколов», после чего скрывались.

Правоохранители изучили записи свыше 30 камер видеонаблюдения в разных городах региона, установили внешность вероятных мошенниц, провели 10 экспертиз, в том числе генетических. Напомним, после совершения вероятными аферистками очередного преступления в Черемхово оперативники выяснили адрес временного места жительства злоумышленниц и задержали их. Подозреваемыми оказались жительницы Новосибирской области в возрасте 31 и 38 лет.

По фактам мошенничеств возбуждено десять уголовных дел, которые в дальнейшем объединили в одно производство.