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10.01.2019

Магазин на Советской в Иркутске ограбили двое безработных

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские задержали в Иркутске двух молодых людей, подозреваемых в ограблении магазина на улице Советская, которое было совершено 2 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, злоумышленники воспользовались отсутствием продавца и похитили из кассы 14 тысяч рублей. Подозреваемые попали в объектив камеры видеонаблюдения. Тщательное изучение записей позволило сотрудникам уголовного розыска установить личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались безработные местные жители в возрасте 24 и 28 лет. Ранее оба неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных имущественных преступлений. Один из них около полутора месяца назад освободился из мест лишения свободы.

Кстати, фото подозреваемых были опубликованы в соцсетях. На допросе один из подозреваемых признался, что увидел себя на них и испугался, не знал, что делать дальше.

Видео взято со страницы ГУ МВД по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

По мнению следователей, задержанные могут быть причастны ещё к двух эпизодам противоправной деятельности, совершённым на территории областного центра. В отношении обоих ГУ МВД по Иркутской области возбудило уголовное дело. Мужчинам грозит до семи лет заключения. Одного из них арестовали по решению суда.

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