МАК начал расследовать падение Ми-8 на севере Иркутской области

Казачинско-Ленский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию катастрофы вертолёта Ми-8 в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Некоторое время спустя спасатели нашли и тела всех членов экипажа Ми-8.

По факту случившегося возбуждёно уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Свою проверку начала и транспортная прокуратура.