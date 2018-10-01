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02.10.2018

МАК расследует падение вертолёта на севере Иркутской области

Бодайбо, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Межгосударственный авиационные комитет (МАК) начал расследование падения вертолёта «Робинсон» недалеко от Бодайбо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вертолёт упал в 5 км от Бодайбо в русло реки Витим. На борту находились два человека. Установлено, что воздушное судно принадлежало ЗАО «Артель старателей «Витим».  Доследственную проверку по факту случившегося проводит и Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР. В ведомстве уточняют, что вертолёт вылетел с посадочной площадки «Березовая».

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечают, что вертолёт затонул примерно в 10 метрах от берега. Поиск тел пилота и пассажира продолжаются. Ведомство проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полётов.

Напомним, авиапроисшествие случилось днём 1 октября. Вертолёт, предположительно, упал в воду, зацепившись за опору ЛЭП.

За последний месяц это уже третье происшествие с вертолётами в Иркутской области. Так, напомним, в Боханском районе 12 сентября вынужденно сел санитарный вертолет, а в Казачинско-Ленском районе 2 сентября разбился вертолет Ми-8, экипаж из трёх человек погиб. Не считая ЧП в Бодайбо, всего за пять лет в регионе произошло пять авиакатастроф с погибшими.

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