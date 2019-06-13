Марихуану и галлюциногенные грибы выращивал у себя дома житель Иркутского района

Иркутский район, Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутского района оборудовал у себя дома нарколабораторию – там он выращивал коноплю. При обыске транспортная полиция изъяла из подвала 17 кустов этого растения, а в гараже нашли 21 стеклянную банку с рассадой, предположительно, галлюциногенных грибов.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, на производителя наркотиков правоохранители вышли в ходе расследования уголовного дела по факту сбыта марихуаны в Иркутске.

Назначен ряд химических экспертиз, подозреваемый задержан, проводится расследование. Незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества, предусматривает наказание – до 300 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.