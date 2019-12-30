МЧС: 3 из 11 пожаров, случившихся в новогодние праздники из-за пиротехники, произошли в Приангарье

Иркутский район, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В новогодние праздники в России зарегистрировали 11 пожаров, которые возникли по причине неосторожного обращения с пиротехникой. Из них три произошли в Иркутском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, 1 января в поселке Молодежный от огня пострадала обшивка дома, в поселке Горячий Ключ – крыша жилого дома. Кроме того, в садоводстве «Факел» под Иркутском 1 января из-за неосторожности при обращении с фейерверками горели дачный дом и гараж.

Также в период с 1 по 4 января по одному пожару, вызванному пиротехникой, было зарегистрировано в Мурманске, Железногорске, Бердске, Казани, Москве, Самаре, Нижегородской области и Ставропольском крае.