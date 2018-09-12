МЧС: административное здание в Бохане могло загореться из-за занесения открытого источника огня

Боханский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Установлена предварительная причина пожара в административном здании в поселке Бохан. Вероятнее всего, внутрь занесли открытый источник огня. Общая площадь пожара составила более 380 квадратных метров.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около семи часов утра 13 сентября. На момент прибытия первого подразделения горел первый этаж двухэтажного административного здания, выполненного из бруса. Из-за позднего обнаружения и быстрого распространения огня по пустотам деревянных перекрытий и утеплителю под металлической обшивкой там обрушились крыша и потолки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Ликвидация последствий пожара продолжается. На месте происшествия работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

– Система противопожарной защиты не сработала из-за полного отключения электроснабжения. Наличие нескольких очагов возгорания непосредственно внутри здания свидетельствует о том, что причиной пожара могло стать занесение открытого источника огня. В настоящее время это наиболее вероятная версия произошедшего, – заявил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.