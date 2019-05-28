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Происшествия
29.05.2019

МЧС: дознаватели расследуют 16 уголовных дел предполагаемых виновников лесных пожаров Приангарье

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала весенне-летнего пожароопасного периода, по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях, возбуждено 16 уголовных дел в отношении предположительных виновников возгорания лесов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, назначено более 70 пожарно-технических экспертиз, в производстве дознавателей находится 206 материалов доследственной проверки.

Органами дознания государственного пожарного надзора МЧС России по фактам лесных пожаров проводятся доследственные проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения. Для установления обстоятельств случившегося и предполагаемых виновников их возникновения дознаватели опросили более 200 очевидцев и свидетелей.

Напомним, что за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в соответствии со статьей 261 УК РФ грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Для фиксации фактов нарушения и установления виновных сотрудники МЧС России используют в своей работе беспилотные летательные аппараты. А для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров, направляют запросы операторам сотовой связи.

На особом контроле Главного управления находится расследование пожаров в Ангарских городских лесах, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения очагов. Также в сейчас совместные следственно-оперативные мероприятия проводятся в Боханском районе в отношении человека, подозреваемого в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.

КОНТАКТЫ:

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара, сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны – 8-800-100-94-00.

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