МЧС эвакуировало 1,5 тысячи человек из-за ЧП в иркутском «Комсомолле»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели из-за возгорания в иркутском ТРК «Комсомолл» эвакуировали 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– В ходе разведки было установлено, что на третьем этаже комплекса в одном из помещений проходило мероприятие для детей – там находилось около 60 человек. При проведении химических опытов ожоги различной степени тяжести получили 8 детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившиеся в зоне воздействия воспламенившейся газовоздушной смеси. Дальнейшего горения не произошло. Врачами скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в Иркутский ожоговый центр, – рассказал начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Сообщение о возгорании в торгово-развлекательном комплексе на улице Нижняя Набережная города Иркутска поступило сегодня в 15 часов 2 минуты. К месту были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному номеру – 40 человек личного состава, 15 единиц техники.

На момент прибытия первых пожарных подразделений – через три минуты после вызова – системы оповещения в здании не были включены, эвакуация персонала и посетителей не проводилась. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

Им предстоит установить причины произошедшего. Государственным пожарным надзором инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации. В МЧС также заявили, что к инциденту привели грубые нарушения техники безопасности.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Пятеро госпитализированы, троих отпустили домой. По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана Семёнова. Администрация Иркутска окажет помощь пострадавшим при пожаре.