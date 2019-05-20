МЧС: Иркутская область горит интенсивнее, чем в 2018 году

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным ГУ МЧС по региону, с начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрированы 300 лесных пожаров, общая площадь которых составила 81 тысячу 419 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 123 случая, а площадь – на 75 тысяч 370 га. За прошедшие сутки, 19 мая, зарегистрировано 26 лесных пожаров на площади 2893,6 га. По состоянию на 20 мая действуют 14 пожаров, в тушении которых задействованы 312 человек и 95 единиц техники, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

В пятикилометровой зоне от населённых пунктов локализованы пожары в Иркутском районе (посёлок Маркова), в Куйтунском районе (село Большой Кашелак), в Тайшетском районе (населённые пункты Парижская Коммуна и Яковская). В Усольском районе в 3 км от населённого пункта Ходарей ликвидируют пожар на площади 20 га.

Напомним, по данным регправительства, в локализованном состоянии на утро 20 мая перешло восемь пожаров на 2320 га, из которых 2240 покрыты лесом. Между тем, 21-22 мая в западных, центральных, южных и верхнеленских, местами в северных районах ожидается высокая четвёртого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов. В связи с этим ограничивается пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Добавим, что основной причиной пожаров становится пал травы, хотя, как говорят учёные, польза от сожжения старой растительности является мифом. Жителям региона также напоминают, как вести себя в условиях задымлённости и как правильно тушить костры.

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