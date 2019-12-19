МЧС назвало предполагаемую причину пожара в бывшем общежитии в Иркутске

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Причиной пожара в жилом доме в переулке Пограничном, который произошёл днём 19 декабря, стало либо неосторожное обращение с огнём, либо умышленный поджог. Такой вывод сделали дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что загорелись вещи и мебель, хранившиеся в тамбуре на пятом этаже здания. Жители дома 1 «А» сообщили о том, что помещения тамбура были захламлены строительным и бытовым мусором, вынесенным из соседней квартиры. Там же, в тамбуре, жильцы периодически замечали человека без определенного места жительства, который распивал спиртные напитки.

Незадолго до этого пожара, 10 декабря, произошёл подобный случай в другой блок-секции этого же дома в переулке Пограничном. Пожарные расчёты выезжали по сообщению о горящем мусоре в соседнем подъезде на лестничной клетке 3 этажа дома № 1 «Г». Огонь был потушен жильцами до прибытия пожарных подразделений. Причиной возгорания в тот день также стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

– Если в первый раз жителям дома удалось обнаружить и потушить возгорание своевременно, то накануне пожар привёл к более серьезным последствиям. Могли пострадать люди. Неоднократные случаи пожаров по этому адресу говорят о постоянном несоблюдении мер пожарной безопасности. Главным управлением МЧС России по Иркутской области инициирована внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в этом жилом многоквартирном доме. Также будет проверена деятельность управляющей компании «Народная», которая обслуживает дом, на предмет обеспечения пожарной безопасности и содержания мест общего пользования, – отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Напомним, в Иркутске около полудня 19 декабря вспыхнул пожар на пятом этаже шестиэтажки в переулке Пограничный. Из здания бывшего общежития эвакуировали 14 человек, включая четырех, спасенных с помощью средств индивидуальной защиты.