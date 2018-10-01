МЧС: обнаружен вертолет, упавший в Бодайбинском районе, и тела погибших

Бодайбинский район, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На месте падения вертолета «Робинсон» в Бодайбинском районе завершены поисковые работы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сегодня утром, 2 октября, на самолете АН-26 пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС с водолазным оборудованием вылетели в Бодайбо для проведения поисковых работ. В нескольких метрах от берега реки Витим на глубине пяти метров водолазы обнаружили вертолет и тела двух человек.

Водолазы обследовали воздушное судно, тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам. Сейчас решается вопрос о подъеме вертолета на берег.

Напомним, информация о невыходе на связь воздушного судна в назначенное время поступила 1 октября в 12.25. Предположительно, вертолет задел линию электропередач и упал в реку Витим в районе микрорайона Бисяга вблизи Бодайбо. Всего для проведения поисковых работ было задействовано 41 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и 9 единицы техники.