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01.06.2018

МЧС: пожар в «Комсомолле» в Иркутске потушили до прибытия спастелей

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Возгорание в ТРК «Комсомолл», в результате которого пострадали восемь юных иркутян, было потушено до прибытия на место просиществия пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожарные подразделения прибыли на место в 15.02. От МЧС России привлекались 40 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошёл небольшой взрыв во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей в возрасте 8-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней, все госпитализированы.

На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области.

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