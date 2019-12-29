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Происшествия
30.12.2019

МЧС: Приангарье на первом месте в России по количеству погибших на пожарах детей за последние пять лет

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2014 по 2018 годы на пожарах погибли 99 несовершеннолетних – это самое большое количество по всем субъектам РФ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, только в 2019 году зарегистрировано 13 пожаров, на которых погибли 20 детей. 42 ребенка получили на пожарах различные травмы. Почти все пожары с гибелью детей в этом году произошли в частных деревянных домах, надворных постройках, в помещении летней кухни.

Отмечается, что в огне погибают дети, которые, в силу своего малолетнего возраста, не могут принять верное решение и покинуть горящее помещение. Причины этих пожаров различны, однако основным сопутствующим фактором является оставление детей без присмотра взрослых.

– Гибель на пожарах несовершеннолетних – это трагедия не каждой отдельной семьи, а всего нашего общества. Решать эту проблему мы тоже должны сообща. Так, необходим комплексный подход к решению проблем обеспечения безопасности детей, в том числе, от рисков техногенного характера. Во взаимодействии с органами исполнительной власти Иркутской области, правоохранительными органами, уполномоченным по правам ребенка отрабатывается ряд вопросов, направленных на совершенствование правовой базы в регионе, профилактики правонарушений для предупреждения детского травматизма и гибели при различных угрозах техногенного характера, – заявил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Помимо участия в жизни семей, состоящих на учете в органах соцзащиты, проверок условий их проживания, проводится постоянный контроль пожарной безопасности помещений, инструктаж взрослых членов семей, оснащение жилья средствами раннего обнаружения пожаров. Население обучают мерам, которые необходимо предпринимать при эксплуатации электрообогревательных приборов, печей, газового оборудования, напоминают о недопустимости оставления детей без присмотра.

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