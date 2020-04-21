МЧС: причиной пожара в этнопарке «Золотая Орда» мог стать аварийный режим работы электросети в подсобке

Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Установлены предварительные причины пожаров в этнопарке «Золотая Орда» и в поселке Корсук Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Результаты обследования места пожара и опрос работников предприятия показали, что пожар мог возникнуть из-за аварийного режима работы электросети в подсобном помещении. Напомним, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу накануне днем. На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены деревянные постройки на площади 430 квадратных метров, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В тушении принимали участие 18 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Этнопарк на момент пожара не работал. По факту пожара ведется проверка.

Кроме того, прошлой ночью в Эхирит-Булагатском районе произошел еще один пожар, в поселке Корсук. В частном жилом доме погибли двое мужчин 63 и 47 лет. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в третьем часу ночи. Горел одноэтажный деревянный дом. В ходе тушения пожара в комнате на полу были обнаружены погибшие. Ликвидация пожара продолжалась до утра.

Как заключили дознаватели, наиболее вероятной причиной трагедии является неосторожное обращение с огнем при курении. Эту версию подтвердили и соседи, обнаружившие пожар поздней ночью. Накануне они видели мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Очаг пожара находился в комнате, где были найдены люди. В настоящее время по факту пожара и гибели людей продолжается доследственная проверка.

Всего за сутки 20 апреля в Приангарье зарегистрировали 49 пожаров, 19 из них случились из-за неосторожного обращения с огнем, четыре – в результате короткого замыкания электропроводки, три пожара – из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Причины остальных пожаров устанавливаются.