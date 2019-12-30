МЧС: рождественская ночь прошла в Иркутской области без происшествий

Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - 94 церкви и храма открыли двери в Рождество для тысяч прихожан по всему региону. Накануне праздничных мероприятий все культовые учреждения, задействованные в проведении богослужений и рождественских праздников, проверили государственные инспекторы по пожарному надзору, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Во время богослужений в церквях и храмах и праздничных мероприятий в местах массового скопления людей с целью оперативного реагирования было организовано дежурство сотрудников МЧС России и противопожарной службы Иркутской области. Всего было задействовано 103 человека.

В рамках исполнения особого противопожарного режима за прошедшие сутки межведомственными группами были проведены 44 проверки систем противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий, 10 практических тренировок по эвакуации на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Проведено 3999 подворовых обходов, 10 сходов граждан. Относительно мер пожарной безопасности в жилом секторе проинструктированы 5566 человек.

Проведено 172 рейда и патрулирования, в ходе которых проверено 347 мест проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 226 человек, проживающих в смежных зданиях и помещениях. Проинструктировано органами социальной защиты опеки и попечительства 162 человека.