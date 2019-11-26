МЧС: сгоревший мебельный магазин в Иркутске не проверяли на противопожарную безопасность с 2016 года

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Последствия пожара в мебельном магазине Иркутска на улице Сергеева ликвидировали 26 ноября в 10:39. Предварительная версия пожара – электротехническая неисправность, точная причина и обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Напомним, огонь вспыхнул ранним утром 26 ноября. На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж здания и крыша, которая частично обрушилась. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Пострадавших нет. Между тем, здание мебельного магазина, относившееся к категории среднего риска, было введено в эксплуатацию в 2014 году. Его проверка инспекторами государственного пожарного надзора планировалась в 2020 году. При этом внеплановая проверка этого объекта проводилась в 2016 году, все выявленные нарушения требований пожарной безопасности режимного характера были устранены собственником. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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