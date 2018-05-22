МЧС сообщает об устранении утечки нефтепродуктов под Усольем

Усолье-Сибирское, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В районе Усолья-Сибирского ликвидированы последствия разлива нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода в акваторию реки Ангара. Режим чрезвычайной ситуации отменен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время на месте продолжают дежурить спасатели для мониторинга обстановки.

Напомним, площадь нефтяной пленки на поверхности притока, куда выходила труба бесхозного коллектора, составила около 300 квадратных метров. Эвакуация населения не потребовалась – угрозы жителям города и водозаборам близлежащих районов не создавалось.

В течение четырех дней силами аварийно-спасательных организаций продолжались работы по ликвидации последствий загрязнения реки и прибрежной полосы. К аварийным работам привлекались 25 человек и три единицы техники. Была заглушена труба, установлены боновые заграждения для ограничения распространения масляной пленки по поверхности воды, отсыпана земляная дамба для предотвращения попадания нефтепродуктов в реку. С места происшествия собрали и вывезли три тонны загрязненного нефтепродуктами сорбента и грунта.

Между тем, напомним, на прошлой неделе СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту разлития нефти: был установлен собственник трубы – предприятие, входящее в структуру ООО «Руссоль», – задержаны шесть человек.