МЧС: в Приангарье в новогодние праздники 2020 года снизилось количество пожаров и погибших на них

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По сравнению с периодом новогодних каникул прошлого года, с 1 по 8 января нового 2020 года в Иркутской области произошло снижение числа пожаров, а также погибших и пострадавших на них людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

С начала 2020 года в Иркутской области произошел 131 пожар, что на 26 случаев меньше, чем в прошлом году. Зафиксировано восемь погибших и пять пострадавших.

Один из инцидентов произошел 2 января в Иркутске в комнате общежития на улице Авиастроителей. В результате пожара повреждена одна комната площадью 16 квадратных метров и кровля здания на площади пять квадратных метров. По факту возгорания проводится проверка, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В тот же день в двухквартирном жилом доме в Тайшете на улице Новая произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще двое получили травмы. Обследование места пожара показало, что наиболее вероятной причиной стал поджог.

В Иркутске 7 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме в переулке Пограничный, 200 человек эвакуировались самостоятельно, еще 31 человека спасли пожарные.

В первую неделю января подразделения пожарной охраны 215 раз привлекались к ликвидации пожаров и происшествий, 119 из них – выезды на пожары, в 54 случаях причиной вызова пожарных стал неустановленный источник задымления. Произошло 16 случаев короткого замыкания электропроводки без последующего горения, восемь случаев ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, в 18 случаях причиной задымления стало подгорание пищи.