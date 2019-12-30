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Происшествия
06.01.2020

МЧС: В Приангарье за сутки зарегистрировали 16 бытовых пожаров, почти половина из них случилась из-за короткого замыкания

Иркутская область, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 4 января в Иркутской области было зарегистрировано 16 пожаров. Короткое замыкание электропроводки стало причиной семи из них, в трех случаях огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения, еще в двух – из-за не закрытых печных заслонок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, из общего количества возгораний два произошли в жилых домах, по одному – в дачном доме, в квартире многоквартирного дома и в автомобиле. В остальных случаях горели бани и надворные постройки, неэксплуатируемое строение, нежилой дом, сеновал.

Государственные инспекторы по пожарному надзору отмечают увеличение числа пожаров бань и надворных построек. Значительная часть возгораний фиксируется в частном жилом секторе.

В рамках особого противопожарного режима усилена профилактическая работа с населением. Проведено 3477 подворовых обходов, восемь сходов граждан. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 5220 человек.

– В выходные и праздничные дни необходимо держать под неусыпным вниманием безопасность своего жилья. Не допускайте чрезмерной нагрузки на электросеть и перекаливания печи. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. При пожаре следует звонить на номер «101», – напоминают спасатели.

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