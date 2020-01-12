МЧС: в Приангарье за выходные случилось почти 30 пожаров

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 11-12 января зарегистрировали 29 пожаров. Возгорания происходили в жилом секторе, а также на социально значимых объектах и в кафе. Двух человек спасли на пожарах в жилье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, днем 12 января в Братске на ул. Железнодорожная случился пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Возгорание началось на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже в третьем подъезде. Хозяин квартиры находился на месте пожара. На момент прибытия первого подразделения в квартире и в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы спасли двоих жильцов, которые не смогли самостоятельно покинуть квартиру из-за дыма. Несколько минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с открытым огнем. В результате возгорания были повреждены хранившиеся на балконе вещи, балкон закопчен полностью. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, утром 12 января произошел пожар в доме культуры в деревне Никулина Киренского района. Первыми к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда из соседнего села Алымовка. Из ближайшей пожарно-спасательной части №39, расположенной в 55 километрах от деревни, был направлен пожарный расчет. На момент прибытия огнеборцев одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем на площади 140 кв. м. Общими усилиями пожар был потушен спустя пять часов. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение. Причина устанавливается.

Еще два пожара произошли в одном из кафе Байкальска и в поселке Хребтовая Нижнеилимского района. Причиной обоих пожаров, случившихся ночью и ранним утром, стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

– Самая распространенная причина пожаров – короткое замыкание электропроводки: 11 происшествий случились по этой причине. Еще восемь пожаров возникли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, а три – из-за неосторожного обращения с огнем, – поясняют в региональном ГУ МЧС.