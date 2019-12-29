МЧС: за последние выходные декабря в Приангарье на пожарах погибли шесть человек

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 28-29 декабря зарегистрировано 45 пожаров, в том числе четыре – с гибелью людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, двое детей погибли в селе Хомутово Иркутского района, еще четыре человека – в Иркутске и в деревне Ключевая Усольского района. Спасены на пожарах пять человек.

По информации огнеборцев, одна из самых распространенных причин возгораний – электротехническая. Так, днем 28 декабря в Иркутске в квартире многоквартирного жилого дома на улице Боткина произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений из дома, почувствовав запах дыма, самостоятельно эвакуировались пять человек, звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены еще четыре жильца. В квартире, где случился пожар, находилась 62-летняя хозяйка квартиры, инвалид первой группы. Из-за болезни ног она с трудом передвигалась. Возможно, это и стало причиной того, что женщина не смогла самостоятельно покинуть квартиру при возгорании, причиной которого стало, по предварительной информации, короткое замыкание.

Кроме того, 29 декабря едва не погиб на пожаре в Усольском районе мужчина, который пытался самостоятельно тушить пожар в бане. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

По электротехнической же причине произошел пожар и в селе Хомутово Иркутского района, где в частном доме проживала женщина с четырьмя детьми. Напомним, трагедия произошла утром 29 декабря. В доме находились без присмотра трое детей – восьмилетняя девочка, которой удалось спастись, и двое ее двухлетних братьев, погибшие в огне. Работавшая на месте пожара следственно-оперативная группа в составе дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы, эксперта испытательной пожарной лаборатории, сотрудников следственного комитета и полиции установила предварительную причину пожара – короткое замыкание электропроводки.