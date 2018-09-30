МЧС: здание сгоревшего «Мебель-Сити» в Иркутске не проверяли на пожарную безопасность с 2015 года

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Госинспекторы по пожарному надзору обнаружили, что здание торгового центра «Мебель-Сити», который сгорел утром 1 октября в Иркутске, не проверяли на пожарную безопасность с 2015 года. Выявлено 11 нарушений противопожарных требований.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, собственникам здания по итогам внеплановой проверки вручены предписания об устранении выявленных нарушений.

– В здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности собственники здания были привлечены к административной ответственности. Однако в течение срока, данного для устранения нарушений, собственниками была проведена независимая оценка пожарного риска объекта, на основании которой было выдано заключение об отсутствии каких-либо нарушений. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году, – заявил главный госинспектор Приангарья по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

Напомним, автоматическая пожарная сигнализация в «Мебель-Сити» сработала в 1:30 ночи. Следов механического повреждения дверей в здании не выявлено. Огнеборцев, прибывших к месту пожара по повышенному номеру сложности, встретил ответственный за пожарную безопасность, который и открыл двери.

В итоге здание было полностью повреждено огнем на площади около 7 тысяч квадратных метров. По мнению специалистов, быстрому распространению огня на большую площадь способствовала значительная нагрузка горючего материала в помещениях и сложная конструктивная особенность здания. Сейчас проводится доследственная проверка, которая установит точную причину пожара.