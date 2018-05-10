Механик «Иркутскнефтепродукта» в Усть-Куте предстанет перед судом за нарушение правил безопасности на объекте

Усть-Кут, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте завершено расследование уголовного дела по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасном объекте. Перед судом предстанет механик местного цеха АО «Иркутскнефтепродукт», из-за действий которого пострадали трое рабочих.

Напомним, утром 11 августа 2017 года в пожарную охрану поступила информация о возгорании резервуара с остатками топлива и существующей угрозе распространения на соседние пять резервуаров.

Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. В результате происшествия ожоги получили трое рабочих. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительным следствием установлена вина механика цеха предприятия, чье пренебрежительное отношение к правилам безопасности привело к трагедии.

В настоящее время уголовное дело направлено в Усть-Кутский городской суд.