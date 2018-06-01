"Медвежий" хайп в Тайшете: женщина обманула экстренные службы, сообщив о встрече с косолапым

Тайшет, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации ИА "Тайшет 24", на волне неоднократных сообщений о том, что по Тайшету едва ли не в свободном режиме разгуливают медведи, в правоохранительные органы начали поступать странные заявления.

Так, утром 1 июня местная жительница пожаловалась в районную диспетчерскую службу, что во двор одного из домов по улице Северная в Тайшете нагрянул медведь. Эта же информация была доведена до главного охотоведа Тайшетского района и начальника отдела ГО и ЧС городской администрации.



Наряд полиции направился к месту происшествия, где и выяснил, что в действительности никакого происшествия не было: информация о визите косолапого не подтвердилась. А женщина, которая подняла на ноги все уполномоченные органы, просто была в нетрезвом состоянии.



Напомним также, что два дня назад целое медвежье семейство напало на усадьбу сотрудницы полиции под Бирюсинском и разграбило принадлежащие женщине пчелиные ульи.