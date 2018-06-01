Мэрия Иркутска окажет помощь детям, пострадавшим при пожаре в «Комсомолле»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска окажет помощь детям, получившим ожоги различной степени тяжести в ТРЦ «Комсомолл» 1 июня. Об этом со ссылкой на заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяну Эдельман сообщает пресс-служба мэрии.

– По поручению главы города детям будет оказана вся необходимая помощь. Муниципальное предприятие «Иркутская аптека» готово предоставить лекарственные препараты и перевязочные материалы в медицинские учреждения, где находятся пострадавшие, – отметила Татьяна Эдельман. – Кроме того, мы окажем содействие в реабилитации детей в муниципальных лагерях, а также при необходимости в санаториях города.

Для этого родителям необходимо обратиться по телефонам: 52-01-58 (приемная комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска) или 52-01-71 (департамент образования администрации Иркутска).

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней, все госпитализированы. По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана Семёнова.

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