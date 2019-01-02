Мэрия Иркутска предоставит жильё пострадавшим от пожара на улице Ленская

Иркутск, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пострадавшим от пожара в общежитии, расположенного по адресу улица Ленская, 1б предоставят жилье маневренного фонда. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, для получения любой информации в администрации работает телефон «горячей линии» 520-112. На заседании оперативного штаба присутствовали представители аварийно-спасательной службы города Иркутска, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области, руководители структурных подразделений администрации, а также муниципальных предприятий.

– Ситуация находится на особом контроле, со всеми жителями, которым требуется помощь мы будем отрабатывать индивидуально, для этого работает телефон «горячей линии». Для временного проживания нуждающимся будет предоставлено жилье в маневренном фонде, – подчеркнула заместитель мэра-председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева. – Всего пострадало 6 человек, сейчас они находятся в лечебном учреждении. Остальным жителям было предоставлено временное размещение в здании лицея-интерната №1, где они были обеспечены горячим питанием. Сейчас они разъехались по родственникам.

По словам директора МУП «ТЭСИ» Алексея Бондарева, теплоснабжение здания общежития не нарушено, необходимые профилактические мероприятия проведены. В настоящее время ведется просушка помещений для возможности подключения электричества во всем здании.

Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС по Иркутской области устанавливают причину возгорания.

Напомним, пожар произошёл в ночь на 1 января. Из здания эвакуировали 25 человек.